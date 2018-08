Ο καλύτερος αριστερόχειρας NBAer όλων των εποχών! (poll)

Σε έναν κόσμο φτιαγμένο για δεξιόχειρες, θα ήταν άδικο να πούμε ότι οι αριστερόχειρες δεν αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα, αν και σε μικρότερο βαθμό, πρακτικές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, υπάρχουν πολλοί μύθοι και λίγες πραγματικότητες σε ό,τι αφορά τον... ζερβοχέρη.

Το μόνο αντικειμενικά αληθές έχει να κάνει με την άμυνα στο σουτ και συγκεκριμένα τα κοψίματα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο κορυφαίος αμυντικός όλων των εποχών και ρέκορντμαν με τα περισσότερα πρωταθλήματα στο ΝΒΑ με τους Σέλτικς, Μπιλ Ράσελ, ήταν η «Νέμεσις» του Ουίλτ Τσάμπερλεν στο «ζωγραφιστό»!

Το gazzetta.gr παρουσιάζει 10 περιπτώσεις και σας καλεί να ψηφίσετε τον καλύτερο αριστερόχειρα ever στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Μπίλι Κάνιγχαμ

Το πρώτο όνομα των Σίξερς της σεζόν 1966-67 ήταν, φυσικά, ο Ουίλτ Τσάμπερλεν, έχοντας στο πλευρό του τους Χαλ Γκριρ, Τσετ Ουόκερ, Ουάιλι Τζόουνς και Μπίλι Κάνιγχαμ. Το ρεκόρ τους στη regular season έφτασε στο 68-13 ενώ ο Κάνιγχαμ είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις στα playoffs. Για την ακρίβεια, πέτυχε 21 πόντους σε αναμέτρηση με τους Σέλτικς στους τελικούς της Ανατολής ενώ πέτυχε διψήφιο αριθμό πόντων στους έξι τελικούς με τους Ουόριορς! Το 1983 οδήγησε τους Σίξερς σε ακόμα ένα δαχτυλίδι, αυτή τη φορά ως προπονητής κι έχοντας υπό τις οδηγίες του τους Τζούλιους Έρβινγκ, Μόουζες Μαλόουν και Μόρις Τσικς.

Καριέρα ως παίκτης

1965-'72 Φιλαντέλφια Σίξερς

1972-'74 Καρολάινα Κούγκαρς

1974-'76 Φιλαντέλφια Σίξερς

Διακρίσεις

Πρωταθλητής ΝΒΑ (1967)

4× NBA All-Star (1969–1972)

3× All-NBA First Team (1969–1971)

All-NBA Second Team (1972)

NBA All-Rookie First Team (1966)

ABA MVP (1973)

All-ABA First Team (1973)

ABA All-Star (1973)

NBA's 50th Anniversary All-Time Team

ABA All-Time Team

Γκέιλ Γκούντριχ

Ο μναδικός τίτλος των Λέικερς τη δεκαετία των 70s (1972) είχε τη σφραγίδα των Τζέρι Ουέστ και Ουίλτ Τσάμπερλεν. Ήταν οι headliners εκείνης της ομάδας των Καλιφορνέζων ωστόσο ο Γκέιλ Γκούντριχ ήταν ο πιο... συνεπής, έχοντας 25.9 πόντους μ.ό. ανά παιχνίδι και σκοράροντας 25+ πόντους στους τέσσερις από τους πέντε τελικούς εκείνης της σεζόν κόντρα στους Νικς! Ο βετεράνος σούτινγκ γκαρντ αγωνίστηκε στους Λέικερς σε δυο περιόδους (1965-68, 1970-76), συμμετείχε σε πέντε All-Star Game, ήταν μέλος της All-NBA First Team το 1974 ενώ η φανέλα του με το νούμερο 25 αποσύρθηκε από τους «λιμνανθρώπους».

Καριέρα ως παίκτης

1965-'68 Λος Άντζελες Λέικερς

1968-'70 Φίνιξ Σανς

1970-'76 Λος Άντζελες Λέικερς

1976-'79 Νιου Ορλίνς Τζαζ

Διακρίσεις

Πρωταθλητής ΝΒΑ (1972)

5× NBA All-Star (1969, 1972–1975)

All-NBA First Team (1974)

2× NCAA champion (1964, 1965)

Λένι Ουίλκενς

Ο 80άχρονος, σήμερα, Ουίλκενς έχει εισαχθεί στο Hall of Fame σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις! Το 1989 ως παίκτης, το 1988 ως προπονητής και το 2010 ως μέλος της μιας και μοναδικής Dream Team (σ.σ. ασίσταντ κόουτς του Τσακ Ντέιλι)! Υπήρξε All-Star με τρεις ομάδες ως παίκτης (Σεντ Λιούις, Σιάτλ, Κλίβελαντ) και ως προπονητής (Σιάτλ, Κλίβελαντ, Ατλάντα). Στη rookie σεζόν του οδήγησε τους Χοκς στους τελικούς του ΝΒΑ ενώ το 1968 κατετάγη δεύτερος στη ψηφοφορία για τον τίτλο του MVP εκείνης της χρονιάς, πίσω μόνο από τον Ουίλτ Τσάμπερλεν.

Καριέρα ως παίκτης

1960-'68 Σεντ Λιούις Χοκς

1968-'72 Σιάτλ ΣουπερΣόνικς

1972-'74 Κλίβελαντ Καβαλίερς

1974-'75 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Διακρίσεις

9× NBA All-Star (1963–1965, 1967–1971, 1973)

NBA All-Star Game MVP (1971)

Κρις Μπος

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναφέρει τον Κρις Μπος ως μέλος της «Big Three» των Μαϊάμι Χιτ στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Ντουέιν Ουέιντ που συμμετείχε σε τέσσερις σερί τελικούς και κατέκτησε δυο πρωταθλήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο βετεράνος* φόργουορντ - σέντερ πραγματοποίησε τις καλύτερες ατομικές εμφανίσεις του ως παίκτης των Ράπτορς, σκοράροντας 20+ πόντους σε πέντε σερί σεζόν. Ο Μπος έπαιξε σε 11 συνεχόμενα All-Star Game (2006-16) και ήταν μέλος της «Redeem Team», της ομάδας που παρέταξαν οι ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008 με στόχο την... εξιλέωση έπειτα από τις αποτυχίες των προηγούμενων ετών.

* Δεν έχει αποσυρθεί επισήμως όμως παραμένει εκτός δράσης από το 2016 λόγω προβλημάτων υγείας.

Καριέρα ως παίκτης

2003-'10 Τορόντο Ράπτορς

2010-'17 Μαϊάμι Χιτ

Διακρίσεις

2x Πρωταθλητής ΝΒΑ (2012, 2013)

11× NBA All-Star (2006–2016)

All-NBA Second Team (2007)

NBA All-Rookie First Team (2004)

Άρτις Γκίλμορ

Με την τεράστια αφάνα και το πανύψηλο σώμα του (2μ.18), ο Άρτις Γκίλμορ ήταν ένας από τους πιο dominant ψηλούς στην ιστορία του NBA, μια κυρίαρχη παρουσία στο post που είχε το ρεκόρ για τις περισσότερες τάπες όλων των εποχών στο ΑΒΑ. Υπήρξε ένας από τους ελάχιστους σέντερ που μπορούσαν να κοιτάξουν στα μάτια τον Καρίμ Αμντούλ - Τζαμπάρ και ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία των Μπουλς πριν εμφανιστεί ο Μάικλ Τζόρνταν. Αποχώρησε από την ενεργό δράση έχοντας 17.1 πόντους, 10.1 ριμπάουντ, 1.9 μπλοκ και 59.9% ποσοστό ευστοχίας, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 1975 με τους Κεντάκι Κόλονελς. Αναδείχτηκε παράλληλα Rookie of the Year και MVP στην πρώτη του σεζόν στο American Basketball Association (σ.σ. πρόδρομο του ΝΒΑ), συμμετέχοντας σε έξι All-Star Game.

Καριέρα ως παίκτης

1971-'76 Κεντάκι Κόλονελς

1976-'82 Σικάγο Μπουλς

1982-'87 Σαν Αντόνιο Σπερς

1987 Σικάγο Μπουλς

1988 Μπόστον Σέλτικς

1988-89 Μπολόνια

Διακρίσεις

Πρωταθλητής ΑΒΑ (1975)

MVP playoffs ABA (1975)

MVP ABA (1972)

6× NBA All-Star (1978, 1979, 1981–1983, 1986)

5× ABA All-Star (1972–1976)

ABA All-Star Game MVP (1974)

5× All-ABA First Team (1972–1976)

4× ABA All-Defensive First Team (1973–1976)

NBA All-Defensive Second Team (1978)

ABA Rookie of the Year (1972)

ABA All-Rookie First Team (1972)

ABA All-Time Team

Νέιτ Άρτσιμπαλντ

Θρύλος των playgrounds στη Νέα Υόρκη, ο Νέιτ Άρτσιμπαλντ ήταν κορυφαίος σκόρερ και πασέρ για τους Κινγκς την περίοδο που η έδρα τους... μοιράστηκε σε Κάνσας και Ομάχα! Τη σεζόν 1972-73, λοιπόν, ο «Tiny» μέτρησε 34 πόντους και 11.4 ασίστ μ.ό., ξεπερνώντας τον μέχρι τότε ρέκορντμαν στις τελικές πάσες, Γκάι Ρότζερς. Κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1981 με τη φανέλα των Σέλτικς, έπαιξε σε έξι All-Star Game και το 1996 συμπεριλήφθηκε στους 50 κορυφαίους NBAers όλων των εποχών! Η φανέλα του με το νούμερο 1 έχει αποσυρθεί από τους Σακραμέντο Κινγκς.

Καριέρα ως παίκτης

1970-'76 Σινσινάτι Ρόγιαλς, Κάνσας Σίτι - Ομάχα Κινγκς, Κάνσας Σίτι Κινγκς

1976-'77 Νιου Γιορκ Νετς

1977-'78 Μπάφαλο Μπρέιβς

1978-'83 Μπόστον Σέλτικς

1983-'84 Μιλγουόκι Μπακς

Διακρίσεις

Πρωταθλητής ΝΒΑ (1981)

6× NBA All-Star (1973, 1975, 1976, 1980–1982)

NBA All-Star Game MVP (1981)

3× All-NBA First Team (1973, 1975, 1976)

2× All-NBA Second Team (1972, 1981)

Πρώτος σκόρερ ΝΒΑ (1973)

Πρώτος πασέρ ΝΒΑ (1973)

NBA's 50th Anniversary All-Time Team

Τζέιμς Χάρντεν

Ο Τζέιμς Χάρντεν πήγε, μέσω trade, στους Ρόκετς και αμέσως ανέλαβε ρόλο ηγέτη. Πλέον είναι ο franchise player του Χιούστον, έχει συμβόλαιο 200 εκατομμυρίων με την Adidas, επέκτεινε το συμβόλαιό του με τις «Ρουκέτες» για τέσσερα χρόνια αντί 228 εκατομμυρίων δολαρίων, οδήγησε πέρσι τους Τεξανούς ως τους τελικούς της Δύσης και αναδείχτηκε MVP! Ο «Μούσιας» έχει συμπεριληφθεί τέσσερις φορές στην All-NBA First Team, έχει παίξει σε έξι All-Star Game και δηλώνει... ευθαρσώς πως «καμία άμυνα δεν μπορεί να με σταματήσει»! Μένει να αποδειχθεί αν θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα έπειτα από την προσθήκη του Καρμέλο Άντονι στο ρόστερ των Ρόκετς.

Καριέρα ως παίκτης

2009-'12 Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

2012-σήμερα Χιούστον Ρόκετς

Διακρίσεις

ΝΒΑ MVP (2018)

6× NBA All-Star (2013–2018)

4× All-NBA First Team (2014, 2015, 2017, 2018)

All-NBA Third Team (2013)

NBA Sixth Man of the Year (2012)

Πρώτος σκόρερ ΝΒΑ (2018)

Πρώτος πασέρ ΝΒΑ (2017)

NBA All-Rookie Second Team (2010)

Μπομπ Λανίερ

Ο Μπομπ Λανίερ ήταν εκείνος που έδειξε τον δρόμο στους μετέπειτα pick-and-pop σέντερ. Ενώ, λοιπόν, σήμερα οι 7-footers έχουν βάλει στο ρεπερτόριό τους το σουτ πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων, την εποχή που μεσουρανούσε ο βετεράνος σέντερ δεν ήταν σύνηθες θέαμα για έναν ψηλό να δοκιμάζει jump shoots από μέση απόσταση με ευκολία. Ο Λανίερ ήταν ένας από αυτούς, κάτι που τον έκανε εξαιρετικά αποτελεσματικό. Πραγματοποίησε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του με τη φανέλα των Πίστονς και συμμετείχε σε οκτώ All-Star Game. Η φανέλα του με το νούμερo 16 έχει αποσυρθεί από τους Πίστονς και τους Μπακς!

Καριέρα ως παίκτης

1970-'80 Ντιτρόιτ Πίστονς

1980-'84 Μιλγουόκι Μπακς

Διακρίσεις

8× NBA All-Star (1972–1975, 1977–1979, 1982)

NBA All-Star Game MVP (1974)

NBA All-Rookie First Team (1971)

Ντέιβιντ Ρόμπινσον

Οι Σπερς έζησαν τις πρώτες στιγμές δόξας στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο με τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον στο ρόστερ τους. Δίχως αμφιβολία, ήταν ο πιο γρήγορος και πιο αθλητικός σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Πολλοί, μάλιστα, τον περιγράφουν ως σμολ-φόργουορντ σε κορμί σέντερ. Το 1994, σε ένα παιχνίδι κόντρα στους Κλίπερς, σκόραρε 71 πόντους με 26/41 σουτ. Σπουδαίος μπλοκέρ, κατέκτησε δυο πρωταθλήματα (1999 & 2003) στο πλευρό του Τιμ Ντάνκαν ενώ στις 17/2/1994 ολοκλήρωσε τον αγώνα απέναντι στους Πίστονς με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 10 κοψίματα! Μόνο οι Νέιτ Θράμοντ, Άλβιν Ρόμπερτσον και Χακίμ Ολάζουον έχουν πετύχει quadruple-double.

Καριέρα ως παίκτης

1989-03 Σαν Αντόνιο Σπερς

Διακρίσεις

2x Πρωταθλητής ΝΒΑ (1999, 2003)

NBA MVP (1995)

10× NBA All-Star (1990–1996, 1998, 2000, 2001)

4× All-NBA First Team (1991, 1992, 1995, 1996)

2× All-NBA Second Team (1994, 1998)

4× All-NBA Third Team (1990, 1993, 2000, 2001)

Αμυντικός της χρονιάς (1992)

4× NBA All-Defensive First Team (1991, 1992, 1995, 1996)

4× NBA All-Defensive Second Team (1990, 1993, 1994, 1998)

NBA Rookie of the Year (1990)

Πρώτος σκόρερ ΝΒΑ (1994)

Πρώτος ριμπάουντερ ΝΒΑ (1991)

Πρώτος μπλοκέρ ΝΒΑ (1992)

NBA's 50th Anniversary All-Time Team

Μπιλ Ράσελ

Ο Μπιλ Ράσελ δεν γεννήθηκε για να γίνει σπουδαίος αλλά για να κάνει σπουδαία πράγματα. Η σπουδαιότητα και η φήμη δεν τον ενδιέφεραν σε ατομικό επίπεδο, τουλάχιστον. Σκοπός του ήταν να υπηρετήσει, να διαφυλάξει και να περάσει τις αρχές του στο άθλημα που αγάπησε αφού αξιακό του σύστημα ήταν πάνω από τη δόξα, τα χρήματα και τα πρωταθλήματα που κατέκτησε. Ο βετεράνος σέντερ είναι μόλις ένας από τους επτά all-time παίκτες που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στο NCAA, δαχτυλίδι στο ΝΒΑ και χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Βασικό μέλος της δυναστείας των Σέλτικς με 11 πρωταθλήματα και πέντε τίτλους MVP. Είχε 20+ πόντους μ.ό. σε 10 σερί σεζόν.

Καριέρα ως παίκτης

1956-'69 Μπόστον Σέλτικς

Διακρίσεις

11x Πρωταθλητής ΝΒΑ (1957, 1959–1966, 1968, 1969)

5× NBA MVP (1958, 1961–1963, 1965)

12× NBA All-Star (1958–1969)

NBA All-Star Game MVP (1963)

3× All-NBA First Team (1959, 1963, 1965)

8× All-NBA Second Team (1958, 1960–1962, 1964, 1966–1968)

NBA All-Defensive First Team (1969)

4× Πρώτος ριμπάουντερ ΝΒΑ (1958, 1959, 1964, 1965)

NBA 50th Anniversary Team

NBA 35th Anniversary Team

NBA 25th Anniversary Team

2× NCAA champion (1955, 1956)

ΥΓ Οι Τόνι Κούκοτς και Μανού Τζινόμπιλι θα συμπεριληφθούν στο αντίστοιχο poll για τους παίκτες της EuroLeague / Κυπέλλου Πρωταθλητριών.