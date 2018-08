Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, ήταν ο πρεσβευτής του ΝΒΑ στη Μαλαισία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος jr. NBA, ο Μάλκολμ Μπρόγκντον βρέθηκε στη Μαλαισία και μίλησε στα παιδιά για το μπάσκετ και την αξία της εκπαίδευσης.

"This game is all about dedication, sacrifice, working hard and doing it every day."

- Malcolm Brogdon with @JrNBA in Malaysia: pic.twitter.com/8ftVBIVbjs

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Αυγούστου 2018