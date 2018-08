Καρφώνει στα 42 του ο Ντάνκαν! (vid)

Ο Ντάνκαν πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 40 του μετά από πέντε πρωταθλήματα, δύο τίτλους MVP κανονικής περιόδου (2002, 2003) και τρεις σε τελικούς (1999, 2003, 2005), 15 παρουσίες σε All-Star και… 19 συναπτά έτη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τους Σπερς!

Έγινε, μάλιστα, ο δεύτερος παίκτης, μετά τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ που ξεπέρασε τους 26.000 πόντους, τα 15.000 ριμπάουντ και τις 3.000 τάπες ενώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σε τουρνουά που διεξήχθη στις Παρθένες Νήσους, έδειξε ότι το... χει ακόμα.

42 year old Tim Duncan dunking at the All Virgin Island Hoop Classic pic.twitter.com/E5hNSHFF2k

— The Render (@TheRenderNBA) 13 Αυγούστου 2018