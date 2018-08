Ο 19άχρονος φόργουορντ, ο οποίος έκανε θραύση με τις μικρές εθνικές της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, απολαμβάνει τις στιγμές έπειτα από την πρόσφατη επιλογή του στο νούμερο 29 του NBA Draft 2018 από τους Νετς.

Μάλιστα συμμετείχε στην επίσημη φωτογράφιση των rookies ενώ παρέλαβε την φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ υπογεγραμμένη από τον ίδιο κι εξήγησε πως πρόκειται για το καλύτερο δώρο ever.

The best gift ever #BlackMamba pic.twitter.com/ewo6erq8rj

— Dzanan Musa (@DzananM13) 12 Αυγούστου 2018