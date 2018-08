Ο σέντερ των Φιλαντέλφια Σίξερς εκπροσωπεί το Καμερούν και όλη την ήπειρο της Αφρικής, συμμετέχοντας στο NBA Africa Game 2018 που διεξήχθη πρόσφατα στην Πρετόρια της Νοτίου Αφρικής.

Ο Εμπίιντ βρίσκεται αυτή την περίοδο στην ιδιαίτερη πατρίδα του κι έδειξε το... ταλέντο του στο ποδόσφαιρο, σκοράροντας και πανηγυρίζοντας με τη φανέλα του Πολ Πογκμπά!

‏

.@JoelEmbiid & I played with some locals in Cameroon today! pic.twitter.com/ndusgF4xCw

— Drew Hanlen (@DrewHanlen) 12 Αυγούστου 2018