Οι κλασικές εμφανίσεις του ΝΒΑ τα... σπάνε! (pics)

Η επετειακή φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ για τα 30 χρόνια του οργανισμού θα είναι η ίδια με εκείνη του 1994, φέρνοντας στο νου την εποχή που μεσουρανούσε το δίδυμο των Σακίλ Ο' Νιλ - Πένι Χάρνταγουεϊ...

Στο μεταξύ, το SLAM παρουσίασε ορισμένες ρετρό φωτογραφίες με κλασικές εμφανίσεις των 90s που ξυπνούν μνήμες από την -για πολλούς- καλύτερη εποχή του ΝΒΑ.

What jersey you rocking this weekend? pic.twitter.com/IG2ZvwPNmG

— SLAM (@SLAMonline) 11 Αυγούστου 2018