Oι rookies του ΝΒΑ έγιναν μοντέλα! (pics & vids)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα μετρήσει τις δυνάμεις του στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο μαζί με τους υπόλοιπους rookies που συμμετείχαν στην επίσημη φωτογράφιση του ΝΒΑ.

Μάλιστα άπαντες έβγαλαν την καθιερωμένη φωτογραφία ποζάροντας σε πλήρη παράταξη.

Dallas looks good on @luka7doncic #NBARooks pic.twitter.com/Honr5Ge7XO

All for @utahjazz first round pick @GraysonJAllen ! #NBARooks pic.twitter.com/nk3DayM94I

See your fave rook?

The 2018 #NBARooks get their Rookie Photo Shoot portrait taken! pic.twitter.com/wQn8iccoBi

— NBA (@NBA) 12 Αυγούστου 2018