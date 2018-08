Πάτησε παρκέ ο 39άρης Όντομ και θέλει να... επιστρέψει! (vid)

Δεν τα παρατάει ο ΛαΜάρ Όντομ, παρόλο που έχει περάσει πολλές δοκιμασίες στη ζωή του.

Ο πρώην παίκτης των Λέικερς ψάχνει τον δρόμο της επιστροφής του στο επαγγελματικό μπάσκετ και θέλει να αφήσει πίσω του τα προβλήματα υγείας και εθισμού.

Μάλιστα πάτησε παρκέ και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στο τουρνουά της Big 3.

Η Μπασκόνια ήταν η τελευταία ομάδα του Όντομ το 2014. Μην ξεχνάμε πως ήταν ένας εκ των πιο έξυπνων παικτών σto NBA.

this makes me happy @NBA_Skits: Lamar Odom balling again. So glad to see him being healthy

pic.twitter.com/GSyk8P1wYH

— JC (@Jayy3B) 11 Αυγούστου 2018