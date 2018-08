Πρεμιέρα στη Σάρλοτ για Γιάννη και Μπακς (pic)

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του ΝΒΑ και φυσικά εκείνο των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα... ελάφια θα κάνουν πρεμιέρα με τους Χόρνετς μέσα στη Σάρλοτ στις 17 Οκτώβρη.

Στη συνέχεια θα υποδεχθούν Πέισερς, Νικς και Σίξερς, ενώ την πρώτη πεντάδα αγώνων θα κλείσει το ταξίδι στη Μινεσότα.

The Bucks will open the 18-19 Season in Charlotte on October 17th!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Αυγούστου 2018