«Στις αρχές του 2019 επιστρέφει ο Λέοναρντ στο Σαν Αντόνιο» (pic)

Ο Καουάι Λέοναρντ μετακόμισε από τους Σπερς στους Ράπτορς σε μια ανταλλαγή που συζητήθηκε πάρα πολύ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια ο Λέοναρντ θα επιστρέψει στην πόλη που μεγαλούργησε, στο Σαν Αντόνιο για να παίξει κόντρα στα σπιρούνια στις 3 Ιανουαρίου του 2019.

Μένει να δούμε πως θα τον υποδεχθούν οι φίλοι των Σπερς μετά την περίεργη περσινή σεζόν του στο Τέξας.

