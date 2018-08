Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια «Yahoo Sports», οι «ιππότες» έχουν συμφωνήσει με τον 24χρονο γκαρντ για την επόμενη σεζόν.

Ο Αμερικανός παίκτης ολοκλήρωσε την χρονιά στους Χοκς και είχε κατά μέσο όρο 6.6 πόντους και 3.1 ασίστ σε 67 ματς.

The Cleveland Cavaliers and guard Isaiah Taylor have agreed to a one-year deal, league sources tell Yahoo. The Cavs have looked to add another point guard over past week.

