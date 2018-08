Οι παίκτες των Χοκς που δεν έγιναν ποτέ... γεράκια

Ο «Μέλο» έμεινε για 5 ημέρες στην ομάδα της Ατλάντα, πήρε $25.5 εκατομμύρια και την... έκανε για Ρόκετς.

Μάλιστα, ζήτησε και μια φανέλα με το όνομά του από τους Χοκς, έστω κι αν δεν την φορέσει ποτέ επίσημα σε αγώνα.

Έτσι, έβαλε το όνομά του σε μια μικρή λίστα με παίκτες που δεν έγιναν ποτέ... γεράκια.

Τον Φεβρουάριο του 2005, ο Γκάρι Πέιτον πήγε από τους Σέλτικς στους Χοκς, με την ομάδα να τον αποχαιρετά αμέσως.

Τον ίδιο μήνα, αλλά το 2014, ο Αντάουν Τζάμισον πήγε στην Ατλάντα κι έφυγε την επόμενη ημέρα.

Ο Πάου Γκασόλ το 2001 επελέγη στο draft από τα «γεράκια», αλλά πήγε στους Γκρίζλις - και μάλιστα αναδείχθηκε και Rookie of the Year και μπήκε και στην All-Rookie First Team.

Κάτι ανάλογο έγινε και με τον Λούκα Ντόντσιτς, που τον επέλεξαν φέτος οι Χοκς, αλλά πήγε στους Μάβερικς. Θα βγει, άραγε, Rookie of the Year;