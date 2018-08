Οι Χοκς έφτιαξαν φανέλα για τον «Μέλο» (pics)

Μάλιστα τη ζήτησε ο ίδιος πριν από ένα μήνα, για να την έχει για... ενθύμιο! Η ομάδα της Ατλάντα δεν του χάλασε χατίρι και την ετοίμασε.

«Καρμέλο, η φανέλα σου είναι στο δρόμο... Καλή τύχη!», έγραψαν οι Χοκς, ενώ το γεγονός δεν άφησε ασχολίαστο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Μέλο» έμεινε για πέντε ημέρες στα «γεράκια», μετά το trade των Θάντερ που πήραν τον Ντένις Σρέντερ, κι έλαβε και $25.5 εκατομμύρια.

Just spoke briefly with 'Melo. He is trying to get his hands on a #Hawks jersey with his name on the back.

— Chris Sheridan (@sheridanhoops) 27 Ιουλίου 2018