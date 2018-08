Μπορεί οι Πίστονς να μην μπήκαν στα playoffs, αλλά χάρισαν θέαμα στους φιλάθλους τους κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Το ΝΒΑ έφτιαξε video με τα καλύτερα τους και οι Αντρέ Ντράμοντ και Μπλέικ Γκρίφιν κλέβουν την παράσταση.

Απολαύστε

The BEST from the @DetroitPistons during the 2017-18 season! #TeamDay | #BESTofNBA pic.twitter.com/MCzdjkoAzU

— NBA (@NBA) 9 Αυγούστου 2018