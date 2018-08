Κάνει... γιόγκα για να φτάσει στην κορυφή ο Τέρνερ! (pic & vids)

Μετά την απόδοση (8 πόντους και 4 ριμπάουντ) του στο Game 7 των Πέισερς με τους Καβς στο playoffs, ο Μάιλς Τέρνερ αποφάσισε να αλλάξει κάποια πράγματα.

Ο σέντερ της Ιντιάνα χρεώθηκε με 6ο φάουλ, 4:30 λεπτά πριν το τέλος, κάτι που δεν ξεχνά.

Το φετινό καλοκαίρι έχει κόψει το fast food και πλέον προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με μαθήματα yoga.

5 weeks down, still gotta lot of work to do! #Summer18 pic.twitter.com/CWFM5gPue0

— Myles Turner (@Original_Turner) 18 Ιουνίου 2018