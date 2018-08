Οι Χόρνετς γιορτάζουν φέτος 30 χρόνια από την ίδρυση τους και παρουσίασαν στα social media το επετειακό παρκέ του γηπέδου, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την εικόνα που είχε το Charlotte Coliseum τη διετία 1995-97.

HELLO BEAUTIFUL

Here's the court we'll be using for our Classic Night games this season when our franchise celebrates the 30th Anniversary #Hornets30 pic.twitter.com/7j0rN4Qvq8

— Charlotte Hornets (@hornets) 7 Αυγούστου 2018