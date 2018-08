Δίπλα σε χιλιάδες πρόσφυγες ο Πάου Γκάσολ (pic & vid)

Το πόσο τεράστιος άνθρωπος είναι έδειξε για ακόμα μια φορά ο 38χρονος σέντερ των Σπερς.

Ο Ισπανός βρέθηκε με την UNICEF (στην οποία είναι πρεσβευτής) στο Κοξ Μπαζάρ του Μπαγκλαντές, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο χώρο συγκέντρωσης προσφύγων που υπάρχει στον κόσμο - πάνω από 700.000 παιδιά με τις οικογένειές του έχουν περάσει από εκεί τον τελευταίο χρόνο, όπως επεσήμανε και ο ίδιος.

Ο Γκασόλ, αφού μίλησε με τους υπεύθυνους, πέρασε χρόνο με τα παιδάκια των «κυνηγημένων ροχίνγκια» που βρίσκονται εκεί, τα οποία «ξεπερνούν τα τραύματά τους, τον θυμό τους και τον πόνο τους μέσω της τέχνης και του παιχνιδιού».

Πριν από λίγο καιρό, ο αδερφός του, Μαρκ, είχε βοηθήσει στην διάσωση πρόσφυγα.

I'm with @UNICEF in Bangladesh, in Cox's Bazar, the city that houses the largest refugee camp in the world. More than 700,000 children and their families have passed through here from the #rohingya community during the last year. #childrenuprooted pic.twitter.com/tHnI26uDFk

— Pau Gasol (@paugasol) 6 Αυγούστου 2018