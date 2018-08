«Τα 16 πράγματα που δεν ξέρετε για τον Στογιάκοβιτς»! (vid)

1. Ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος που τερμάτισε στο top-4 στη διαδικασία ψηφοφορίας για τον τίτλο του MVP.

2. Είναι ένας από τους μόλις τρεις παίκτες που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, χρυσό σε Μουντομπάσκετ και χρυσό σε EuroBasket. Oι άλλοι είναι ο Πάου Γκασόλ και ο Τόνι Κούκοτς.

3. Ο πατέρας του πολέμησε εναντίον του στρατού της Κροατίας στις αρχές του εμφυλίου πολέμου στη Γιουγκοσλαβία στις αρχές των 90's.

4. Απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα το 1994. Το ελληνικό όνομά του είναι Πρέντραγκ Κίνης Στογιάκοβιτς.

5. Ήταν πρώτος σκόρερ της EuroLeague σε ηλικία 20 ετών.

6. Οι μόνοι Ευρωπαίοι παίκτες που έχουν περισσότερους πόντους σε μ.ό. στο ΝΒΑ είναι ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ο Πάου Γκασόλ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις.

7. Μόνο ο Κέβιν Γκαρνέτ σκόραρε περισσότερους πόντους από αυτόν τη σεζόν 2003-04!

8. Ηγήθηκε του ΝΒΑ σε offensive win shares εκείνη την αγωνιστική περίοδο.

9. Ζήτησε ανταλλαγή από το Σακραμέντο το 2004. Θα μπορούσε να είχε γίνει trade για τον Ρον Αρτέστ το 2006.

10. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που αρχίζει ένα παιχνίδι σκοράροντας 20 σερί πόντους! Συνέβη κόντρα στους Μπόμπκατς το 2006.

11. Σούταρε με 41.8% στα playoffs

12. Αγόρασε ένα σπίτι στο Μαϊάμι για 3.7 εκατομμύρια δολάρια το 2012 και του έβαλε πωλητήριο ύψους 8.9 εκατομμυρίων το 2015.

13. Έγινε draft pick μεταξύ του Κόμπι Μπράιαντ και του Στιβ Νας.

14. Ο wrestler Κέβιν Νας έχει έναν σκύκλο με το όνομά του, για κάποιον λόγο...

15. Έπαιξε δυο αγώνες με τους Τορόντο Ράπτορς.

16. Κατέκτησε τον τίτλο στο ΝΒΑ στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του.

