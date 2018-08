Ο Metta World Peace έγινε ξανά... Αρτέστ! (pic)

Ο πρώην παίκτης των Ρόκετς, των Πέισερς και των Λέικερς είχε αλλάξει το όνομά του στο παρελθόν, κάνοντας το Ρον Αρτέστ... Metta World Peace.

Πλέον επιστρέφει στο κανονικό του επίθετο, αφού και επίσημα πλέον είναι ο Ρον Αρτέστ. Λέτε να έχουμε κι άλλη αλλαγή στο μέλλον;

O Aρτέστ δεν σταματά τις εκπλήξεις που πλέον παίζει στο τουρνουά της BIG 3. Ο... τρελός Ρον ονομαζόταν κάποτε και Panda's Friend. Tι να πει κανείς για αυτόν τον τύπο;

ICYMI: After changing his name to The Panda’s Friend in 2014, the Killer 3’s Captain has since changed his name back to Ron Artest. pic.twitter.com/HdZlSzwP0

— Big N3ws (@Big3N3ws) 4 Αυγούστου 2018