Έχει σχέδια για τον... ΛεΜπρόν Τζέιμς ο Νικ Γιανγκ. ειδικά τώρα μετά το ειρωνικό σχόλιο του Τραμπ για τον «LBJ».

Ο Swaggy P πιστεύει πολύ στον «Βασιλιά» και έτσι θεωρεί πως ο ηγέτης των Λέικερς, θα γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ στο μέλλον

«Ο ΛεΜπρόν κάποτε θα γίνει πρόεδρος», ήταν η ανάρτηση του στο twitter.

LeBron is going to be President one day

— Nick Young (@NickSwagyPYoung) 4 Αυγούστου 2018