Πιτσιρικάς ευστόχησε μπροστά από τον Εμπίντ και κέρδισε 200.000 (vid)

Στο ημίχρονο του NBA Africa Game 2018, ο Τζοέλ Εμπίντ αντιμετώπισε τέσσερα παιδάκια από το NBA Junior.

Μετά από πάσες που αντάλλαξαν μεταξύ τους, ένας πιτσιρικάς, υπό την... πίεση του σέντερ των Σίξερς, ευστόχησε σε καλάθι και ξεσήκωσε το κοινό.

Αυτό έγινε για καλό σκοπό, αφού με το καλάθι του ο μικρός έδωσε 200.000 ραντ στο «Nelson Mandela Foundation».

For 200,000 Rand to the Nelson Mandela Foundation from the @nba & @thenbpa! #ThisIsWhyWePlay @JoelEmbiid @officialmutombo #NBAAfricaGame pic.twitter.com/bdPgiBvfwu

— NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2018