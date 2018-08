Τάουνς σε Τραμπ: «Σκάσε και κάνε κάτι για τη χώρα σου» (pic)

Τα υποτιμητικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς εξόργισαν και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ειρωνεύτηκε τον Βασιλιά και και ο ηγέτης των Τίμπεργουλβς τον προέτρεψε να σκάσει και να κάνει κάτι για τη χώρα σου

«Άσε με να καταλάβω: Το Φλιντ και το ΜΙ έχουν ακόμα βρώμικα ύδατα, αλλά εσύ ανησυχείς για μία συνέντευξη ενός ανθρώπου που κάνει σπουδαία πράγματα για την εκπαίδευση των παιδιών στην γενέτειρα του; Σκάσε! Σταμάτα να χρησιμοποιείς το Twitter και κάνε κάτι επιτέλους για την χώρα σου». έγραψε ο ΚΑΤ.

Δείτε τι ανέβασε

So let me get this straight: Flint, MI has dirty water still, but you worried about an interview about a man doing good for education and generations of kids in his hometown? Shut your damn mouth! Stop using them twitter fingers and get stuff done for our country with that pen. https://t.co/sEkX3OKaJM

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 4 Αυγούστου 2018