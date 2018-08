Βαρέθηκε τα γένια ο Πολ Τζορτζ και είπε να αλλάξει λίγο τα πράγματα.

Ο παίκτης των Θάντερ εμφανίστηκε με νέο look, αφού άφησε μουστάκι και κράτησε ένα μικρό μέρος από το μούσι.

Πως σας φαίνεται;

Clean shave Paul George looks like he delievers bread to restaurants pic.twitter.com/XttJmo3FLd

— NBA (@TheNBASoul) 3 Αυγούστου 2018