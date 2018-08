Για άλλη μια σεζόν απολαύσαμε εκπληκτικές reverse ντρίμπλες.

Το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες και φυσικά θέση στο video έχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την προσπάθεια του κόντρα στους Τζαζ και τους Καβς.

Απολαύστε την «μαγεία»

The BEST SPIN MOVES from the 2017-18 season! #NBAHandlesWeek #BESTofNBA pic.twitter.com/J0lErzXQdj

— NBA (@NBA) 2 Αυγούστου 2018