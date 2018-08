Οι Τζαζ «πιέζουν» την Νταρουσάφακα για τον Στάντον Κιντ (pic)

500+ κορυφαία παιχνίδια καζίνο για ατέλειωτη διασκέδαση. (21+)

Η ομάδα της Γιούτα ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ και θέλει να του προσφέρει two-way contract.

Ο 26χρονος παίκτης, όμως, έχει ακόμα έναν χρόνο να εκτίσει στο συμβόλαιό του κι έτσι οι «μορμόνοι» πιέζουν την τούρκικη ομάδα, για να αφήσει η Νταρουσάφακα τον παίκτη.

The Utah Jazz are still negotiating with Darussafaka trying to free Stanton Kidd from his contract with the Turkish team, a source told Sportando.

Kidd has one year left with Dacka with no NBA outs

— Emiliano Carchia (@ECarchia) 2 Αυγούστου 2018