Τα «ελάφια» αποδέσμευσαν τον Αμερικανό γκαρντ, όπως έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος του «Yahoo Sports», Σαμς Τσαράνια.

Ο 28χρονος παίκτης πήγε στην ομάδα του Μιλγουόκι τον προηγούμενο Μάρτιο και είχε κατά μέσο όρο 5.2 πόντους, 3.1 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ σε 14 ματς.

The Milwaukee Bucks have waived guard Brandon Jennings, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Αυγούστου 2018