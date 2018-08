Στο κέντρο του γηπέδου, η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τοποθέτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το χαρακτηριστικό της logo, το ελάφι.

Πίσω από τις μπασκέτες υπάρχει με μεγάλα γράμματα η λέξη «Μιλγουόκι» και ακριβώς από πίσω βρίσκονται τα χρώματα από τις εμφανίσεις της ομάδας.

Introducing the new primary court at Fiserv Forum!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Αυγούστου 2018