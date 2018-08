Τρεις νέοι παίκτες στο ρόστερ των Μπακς (pic)

Τρεις νέους παίκτες έχει πλέον το ρόστερ των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο λόγος για τους Τζέιλεν Μόρις που υπέγραψε two way contract, ενώ Τράβις Τράις και Μπράντον ΜακΚόι ήρθαν σε συμφωνία που θα τους κρατήσει στα... ελάφια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Με αυτόν τον τρόπο θα παλέψουν για μια θέση στο σύνολο που θα έχει ο Μάικ Μπουντενχόζλερ στην έναρξη της regular season.

The Bucks have signed guard Jaylen Morris to a Two-Way contract.

The team also signed free agent center Brandon McCoy and guard Travis Trice to training camp contracts.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 31 Ιουλίου 2018