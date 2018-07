Η «G.O.A.T.» μπλούζα των Λέικερς για τον ΛεΜπρόν (pic)

Η κολεξιόν της ομάδας του Λος Άντζελες - στην οποία περιλαμβάνονται και οι νέες εμφανίσεις - μόλις κυκλοφόρησε!

Και σε αυτή υπάρχει ένα φοβερό μπλουζάκι, αφιερωμένο στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το «Ο» στο όνομα του 33χρονου παίκτη έχει δώσει τη θέση του στο κεφάλι μια κατσίκας, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το «G.O.A.T.», που σημαίνει «κορυφαίων όλων των εποχών» - αλλά στην κυριολεξία σημαίνει «κατσίκα».

LeBron T-shirt in window at NBA Store in Manhattan. pic.twitter.com/2xEsCyfYnH

— Darren Rovell (@darrenrovell) 31 Ιουλίου 2018