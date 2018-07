Η νέα φανέλα των Λέικερς «βγαλμένη» από τα '80s! (pics & vid)

Και αυτή θα έχει «άρωμα» από την δεκαετία του ΄80, όπως ενημέρωσαν, καθώς υπάρχει σκιά στους αριθμούς και η λαιμόκοψη είναι στρογγυλή. «Ο σχεδιασμός της γραμματοσειράς αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν της ομάδας, την ίδια στιγμή που ο σύλλογος τοποθετείται σε μια νέα κατεύθυνση», τονίζεται.

Η ομάδα του Λος Άντζελες προμόταρε τις νέες φανέλες φυσικά με τον αριθμό 23, για χάρη του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Οι εμφανίσεις είναι τρεις: η κίτρινη, που είναι η «Icon Edition», η λευκή, που είναι η «Association» και η μοβ, που είναι η «Statement».

Put on in the ASSOCIATION.

When the lights go down.

The show comes on.@nikebasketball | #LakeShow pic.twitter.com/JaYsjPFwm5

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 31 Ιουλίου 2018