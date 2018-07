Καλό το «γκολ φάουλ», ακόμα καλύτερο το τρίποντο, αλλά το... «τρίποντο και φάουλ» είναι η απόλυτη επιθετική προσπάθεια ενός παίκτη!

Ο Τζέιμς Χάρντεν το έζησε 13 φορές φέτος, αφήνοντας πίσω του τον Κρις Μίντλετον των Μπακς και τον Ντάριους Μίλερ των Πέλικανς, ο οποίοι το κατάφεραν μόλις πέντε φορές.

Δείτε τα καλύτερα «τετράποντα» της σεζόν...

