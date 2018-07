ΛεΜπρόν: «Θα μπορούσα να ήμουν σε Σίξερς ή Ρόκετς, αλλά επέλεξα την πρόκληση των Λέικερς» (vid)

Μιλώντας στο ESPN και δη στην Ρέιτσελ Νίκολς, ρωτήθηκε για τον λόγο που είπε «όχι» σε ομάδα που φέρεται να είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα, όπως η Φιλαντέλφια και το Χιούστον:

«Σίγουρα σκέφτηκα να βρεθώ μαζί με τον Σίμονς και τον Εμπίντ στους 76ers ή με τον Χάρντεν και τον Πολ στους Ρόκετς» δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Οι Λέικερς ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Είναι ένας ιστορικός οργανισμός του παγκόσμιου αθλητισμού. Όπως οι Ντάλας Κάουμποϊς, οι Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς, οι Μπόστον Σέλτικς, η Μάντσεστερ Γουνάιτεντ. Είναι τιμή για μένα να είμαι μέρος μια τέτοιας ιστορίας».

.@KingJames tells @Rachel__Nichols why he decided to join the Lakers over a team that might have been closer to winning a championship. pic.twitter.com/sbelK3pGJg

— ESPN (@espn) 30 Ιουλίου 2018