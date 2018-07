«Τρολάρει» τον Κατσικάρη ο Ίνγκλις με... σύμμαχο τον Ρούμπιο! (pic)

Μάλιστα έκανε tag και τον Ρίκι Ρούμπιο με τον οποίο ήταν συμπαίκτης και στην Μπαρτσελόνα εκείνη τη χρονιά.

Τότε που οι «μπλαουγκράνα» είχαν κατακτήσει το πρωτάθλημα κόντρα στην Μπιλμπάο το Φώτη Κατσικάρη με 3-0 νίκες στους τελικούς.

Βέβαια ο Αυστραλός μπερδεύτηκε και έγραψε ότι οι τελικοί ήταν το 2012, αλλά ήταν μια χρονιά νωρίτερα...

«Να τον ρωτήσουμε Ρίκι τι έγινε στους τελικούς; Ρώτησέ τον ποιος τον κέρδισε...»

Hey @rickyrubio9, should we ask him about the 2012 ACB final he made? Ask him who beat him? https://t.co/6wrcW2Qe7u

— Joe Ingles (@Joeingles7) 30 Ιουλίου 2018