Ο σταρ των Μπλέιζερς έχει ήδη δύο άλμπουμ που... φέρουν την υπογραφή του, άλλα τέσσερα singles ενώ δεν σταματάει να δημιουργεί στον τομέα της μουσικής.

Μπορεί ο Κόμπι Μπράιαντ να έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ο Λίλαρντ έχει βάλει πλώρη για βραβείο... Γκράμι!

Ακούστε τον σε ένα νέο remix...

Okayyyy Dame lowkey snapped on this Boo'd up remix pic.twitter.com/HoX3SxLwUG

— Barflaan Tedoe (@The_Barftender) 28 Ιουλίου 2018