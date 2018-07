Ο ΛεΜπρόν εγκαινίασε το σχολείο «I Promise» που έφτιαξε στο Άκρον! (vids)

«Ως ενήλικες είναι υποχρέωσή μας να μην απογοητεύσουμε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ στα εγκαίνια του «Ι Promise».

Ο ΛεΜπρόν ανέφερε επίσης ότι είναι «μια τεράστια στιγμή, όχι μόνο για τη ζωή μου και την οικογενειακή μου ζωή, αλλά για τα παιδιά και την πόλη του Άκρον».

Μεταξύ άλλων εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση και ανέφερε τις στιγμές που ήταν ο ίδιος πιτσιρικάς και... γύρναγε στα στενά της πόλης.

"Know no matter if I'm playing in Los Angeles or not, Akron, Ohio is always home for me. Always."

