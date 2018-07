Πέρυσι το rating του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτανε στο «91» αλλά φέτος «ψήλωσε» άλλες τρεις μονάδες, καθιστώντας τον Έλληνα φόργουορντ ως έναν από τους καλύτερους παίκτες του ολοκαίνουργιου ΝΒΑ 2Κ19!

Εσείς τι λέτε; Μήπως έπρεπε να ήταν και λίγο καλύτερο ακόμα;

9⃣4⃣ Is @giannis_an34 now the best player in the East? #NBA2K19 pic.twitter.com/Me5NQ5F0Zt

— NBA 2K19 (@NBA2K) 30 Ιουλίου 2018