Την ώρα που απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση για να οριστικοποιηθεί το «διαζύγιο» του «Μέλο» με την ομάδα της Ατλάντα, το ΤΝΤ έφτιαξε ένα χιουμοριστικό βίντεο θέλοντας να αποτυπώσει την παρουσία του στους Χοκς.

Ουσιαστικά ήταν απλά... περαστικός, είπε «γεια» και αποχώρησε.

Δείτε το φοβερό βίντεο.

A recap of Melo’s career with the Hawks… pic.twitter.com/SLstdL0SCw

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 30 Ιουλίου 2018