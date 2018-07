ΛεΜπρόν: «Αύριο θα είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου» (pic)

«Βασιλιάς» κι εκτός παρκέ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Ο φόργουορντ των Λέικερς ανακοίνωσε με συγκινητικό τρόπο τα αυριανά εγκαίνια του σχολείου το οποίο δημιούργησε το ίδρυμά του στην πόλη που γεννήθηκε.

Ο ΛεΜπρόν αναφέρει στο twiiter... «Η ανατριχίλα πριν την πρώτη μέρα στο σχολείο είναι και πάλι αληθινή. Αύριο θα συμβεί ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα (αν όχι το πιο σημαντικό) στη ζωή μου αφού θα εγκαινιάσουμε το σχολείο «Υπόσχεση». Το λεπτό παιδάκι από το Άκρον που έχασε 8ε μέρες σχολείου στην Τετάρτη τάξη είχε μεγάλα όνειρα.

Μεγάλα όνειρα για τα να δώσει στα παιδιά του Άκρον όλα όσα χρειάζονται ώστε να βρουν το πάθος τους, να επιστρέψει στην κοινωνία και να αλλάξει τον κόσμο. Αυτό το σχολείο είναι όλα αυτά. Όλοι οι άνθρωποι είναι αυτοί. Το Άκρον είναι αυτό. Το «Ίδρυμα ΛεΜπρόν Τζείμς» πάντα έκανε σημαντικά πράγματα, αλλά το αυριανό είναι το σημαντικότερο όλων (μέχρι το επόμενο μας όνειρο). Είμαι απίστευτα περήφανος και ενθουσιασμένος που θα δω τα παιδιά μου, το σπίτι μου αύριο. Ευχαριστώ όλους. Πάμε γερά».

The jitters before the first day of school are real right now!!! Tomorrow is going to be one of the greatest moments (if not the greatest) of my life when we open the #IPROMISE School. This skinny kid from Akron who missed 83 days of school in the 4th grade had big dreams... https://t.co/PwmRaHRfng — LeBron James (@KingJames) 29 Ιουλίου 2018

big dreams for the kids in Akron to give them everything they could need to find their passion, give back to our community and change the world!! This school is that. The people are that. Akron is that. @LJFamFoundation we've always done it big — LeBron James (@KingJames) 29 Ιουλίου 2018