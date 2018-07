Μάλιστα το Ballislife έκανε ένα κολάζ με τις δύο φωτογραφίες θέλοντας να δείξει και να τονίσει την τεράστια διαφορά!

Για του λόγου το αληθές, μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας.

Morning Motivation: The Greek Freak!

Giannis was 6’9” 190lbs before the draft. He was 6’11” 222lbs last season. He looks even bigger from this Summer 2018 photo.

Giannis workout mix: https://t.co/Ldueg8SC2O pic.twitter.com/OLqKBqq2v8

— Ballislife.com (@Ballislife) 29 Ιουλίου 2018