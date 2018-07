O ΛαΒίν ετοιμάζεται για... νέο διαγωνισμό καρφωμάτων! (vids)

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο «εκρηκτικός» γκαρντ των Σικάγο Μπουλς ετοιμάζεται για τον... επόμενο διαγωνισμό καρφωμάτων.

Σε παιχνίδι του «Pro-Am basketball league» που ηγείται ο Τζαμάλ Κρόφορντ, ο ΛαΒίν άφησε τους πάντες με το... στόμα ανοικτό.

Μάλιστα ευστόχησε και πίσω από το κέντρο! ;

Για του λόγου το αληθές, δείτε τα βίντεο!

Zach Lavine ( @ZachLaVine ) drops 50 POINTS in his @thecrawsover debut!!! @chicagobulls @JCrossover pic.twitter.com/CL2BS8X4E9

Bulls Zach Lavine with the 3/4 court shot at the BUZZER! @thecrawsover @JCrossover @ZachLaVine pic.twitter.com/NaUzneZ7ON

— Ballislife.com (@Ballislife) 29 Ιουλίου 2018