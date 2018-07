Το NBA Live 2019 θα έχει και... δημιουργία γυναικών!

Έχοντας απέναντι το αντίπαλο δέος του ΝΒΑ 2Κ19, η EA Sports αποφάσισε να κάνει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ άλλοτε στην ιστορία των video games του ΝΒΑ.

Να υπάρχει και γυναικείο μπάσκετ και να δίνεται η δυνατότητα στους παίκτες να «φτιάχνουν» και γυναίκες μπασκετμπολίστριες!

Αν μη τι άλλο είναι κάτι το... διαφορετικό!

EA Sports has announced that for the first time in a basketball video game, users will be able to create female players in NBA LIVE 19.

— Alicia Jessop (@RulingSports) 27 Ιουλίου 2018