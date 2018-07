Επικός Νοβίτσκι: «Δεν είδατε πώς ήμουν πέρσι; Αν έπαιρνα απαγορευμένες, πρέπει να τις αλλάξω!» (pic)

Ο Γερμανός σταρ του ΝΒΑ και των Ντάλας Μάβερικς έπρεπε να περάσει από αντι-ντόπινγκ κοντρόλ και το σχόλιό του, ήταν απλά... επικό!

Συγκεκριμένα έγραψε ότι «μόλις πέρασε το αντι-ντόπινγκ κοντρόλ της offseason. Και τους είπα: Δεν είδατε πώς κουνιόμουν πέρυσι; Αν έπαιρνα κάτι, πρέπει να το αλλάξω το συντομότερο δυνατόν!»

Φοβερός Ντιρκ!

Just had off season drug testing. Told the guy: Did you see me move last year?? If I was on something I need to change the product ASAP!!!

— Dirk Nowitzki (@swish41) 28 Ιουλίου 2018