Χιουμοριστικό σχόλιο του Νοβίτσκι για το anti drug test που πέρασε (pic)

Στο ΝΒΑ υπάρχουν διαστήματα που οι παίκτες περνούν από τεστ για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι πέρασε σήμερα το πρωί από την σχετική διαδικασία αν και του φάνηκε παράξενη η επιλογή.

Ο Γερμανός ηγέτης των Μάβερικς ανέφερε στο twitter την ατάκα που είπε σε αυτόν που του έκανε το τεστ, «Μόλις πέρασα από anti drug test. Ρώτησα τον τύπο: Με είδες πέρυσι να κουνιέμαι καθόλου; Αν έπαιρνα κάτι κι έπαιξα έτσι τότε πρέπει να αλλάξω άμεσα το συγκεκριμένο προϊόν».

Just had off season drug testing. Told the guy: Did you see me move last year?? If I was on something I need to change the product ASAP!!!

— Dirk Nowitzki (@swish41) 28 Ιουλίου 2018