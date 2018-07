Ο Τζινόμπιλι έγινε 41! (pics & vids)

Ο Αργεντινός έχει γενέθλια τα οποία περνάει με την οικογένειά του στο Βανκούβερ του Καναδά.

Ο Μανού Τζινόμπιλι γίνεται 41 ετών και φυσικά θα συνεχίσει για μία σεζόν να φορά τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Το NBA ευχήθηκε μέσω twitter.

To ESPN με το βίντεο της αναμέτρησης του 2009 όπου πιάνει μία νυχτερίδα στον αέρα απαγορεύοντας τις βόλτες στο γήπεδο.

Το gazzetta.gr με τα πιο θεαματικά καλάθια που έχει φορτώσει τις αντίπαλες άμυνες όλα αυτά τα χρόνια.

Join us in wishing @manuginobili of the @spurs a HAPPY 41st BIRTHDAY! #NBABDAY #ElPibede41Mas pic.twitter.com/Qnorw8Ho4g

The bears still haven't shown up, but the hike was a lot of fun anyways.

Los osos siguen sin aparecer pero la caminata fue un éxito igual.

#CapilanoRiverStatePark. Vancouver pic.twitter.com/gXpdrUT9CS

— Manu Ginobili (@manuginobili) 27 Ιουλίου 2018