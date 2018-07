Από τη Ρεάλ στους Ουίζαρντς ο Ραντλ (pic)

Αφού πέρασε μια σεζόν στην Ισπανία και την Euroleague, ο 25χρονος γκαρντ ετοιμάζει βαλίτσες για ΗΠΑ.

Μετά την θητεία του στη Ρεάλ και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, ο Ραντλ θα φορέσει την φανέλα των Ουίζαρντς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο.

Ο Αμερικανός, που δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής στους Μαδριλένους, αγωνίστηκε στο παρελθόν σε Σίξερς και Νικς και τις θυγατρικές τους.

The Washington Wizards have agreed to a deal with former Knicks guard Chasson Randle, league sources told The Athletic.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) 28 Ιουλίου 2018