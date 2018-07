Για τα επόμενα πέντε χρόνια στους Ρόκετς ο Καπέλα (pic & vid)

Κοντά δεκαετία θα κλείσει στην ομάδα του Χιούστον ο 24χρονος σέντερ.

Ο Ελβετός παίκτης ήρθε σε συμφωνία με τις «ρουκέτες» για τα επόμενα πέντε χρόνια και θα γίνει πλουσιότερος κατά $90 εκατομμύρια.

Ο Καπέλα αρχικά ήθελε $100 εκατομμύρια για τέσσερα χρόνια, αλλά τελικά έριξε τις απαιτήσεις του.

Πέρυσι είχε 13.9 πόντους, 10.8 ριμπάουντ και 1.9 τάπες κατά μέσο όρο.

Houston has reached an agreement with Clint Capela on a 5-year, $90m extension, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 Ιουλίου 2018