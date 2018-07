Συγκεκριμένα είχαν παρακολουθήσει το camp της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ οι νυν σταρ του πρωταθλήματος, οι οποίοι τότε δεν είχαν πάει ούτε... κολέγιο!

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις αντιδράσεις των Λαβίν, Ντ' Άντζελο Ράσελ, Ραντλ, Πόρτις και πολλών ακόμα που βρίσκονται τώρα στο ΝΒΑ!

You might notice some familiar faces react to @BlakeGriffin23's MONSTER SLAMS at 2012 @USABasketball Camp! #NBADunkWeek pic.twitter.com/UrYeD1GF2C

— NBA (@NBA) 27 Ιουλίου 2018