Δεν ξέρουμε αν το έκανε... επίτηδες ωστόσο επέλεξε τους Ντουράντ και Ουέστμπρουκ για να δουλέψει μερικές ασκήσεις στο post.

Αν μη τι άλλο το εν λόγω σκηνικό έκλεψε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης των Αμερικανών στο minicamp του Λας Βέγκας.

Coach Popovich works out @KDTrey5 and @russwest44 on the block! #USABMNT pic.twitter.com/0JaC4ULg4W

— NBA (@NBA) 26 Ιουλίου 2018