Σύμφωνα με το Yahoo Sports και τον Σαμς Τσαράνια, ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα υπογράψει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Μάλιστα άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο Summer League με τους Χιούστον Ρόκετς, ενώ πέρυσι είχε 6,6 πόντους και 3,3 ριμπάουντ σε 23 ματς με τους Σανς.

The Golden State Warriors are signing forward Danuel House to a one-year deal, league sources tell Yahoo. House played 23 games for the Suns last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 25 Ιουλίου 2018