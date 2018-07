Συγκεκριμένα η ομάδα της Πενσιλβάνια επέλεξε τον 21χρονο γκαρντ στο νούμερο 54 και αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία το ΝΒΑ.

Ο Μίλτον προέρχεται από το Southern Methodist University έχοντας την σεζόν που ολοκληρώθηκε 18 πόντους κατά μέσο όρο, 4,7 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ.

The Sixers have agreed to terms with second round pick Shake Milton. The SMU product will sign a two-year, two-way deal, according to a team source.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) 26 Ιουλίου 2018